Cinci persoane, printre care doi copii, s-au intoxicat cu monoxid de carbon

13:00

Tinerii absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic de profil vor putea beneficia de indemnizații din partea statului dacă în primul an după absolvire se vor angaja acolo unde vor fi repartizați de Ministerul Culturii. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Mai exact este vorba despre instituții publice din domeniul culturii și în subdiviziuni … The post Indemnizații pentru absolvenții care se vor angaja unde îi repartizează Ministerul Culturii first appeared on ZUGO. Articolul Indemnizații pentru absolvenții care se vor angaja unde îi repartizează Ministerul Culturii apare prima dată în ZUGO.