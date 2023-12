Parlamentul vrea să afle unde-i miliradul – Va organiza audieri în dosrul fraudei bancare

22:10

Excentricul Javier Milei a depus jurământul de învestire și a devenit, oficial, preşedintele Argentinei la trei săptămâni după victoria sa în alegeri şi la numai doi ani după intrarea sa în viaţa politică, transmit AFP şi Reuters. În vârstă de 53 de ani, Javier Milei a jurat în parlament „în numele lui Dumnezeu şi al ... Argentina are un nou președinte – Ultraliberalul Javier Milei a depus jurământul – Va avea o misiune dificilă – Țara se confruntă cu inflație de 143%, iar 40% dintre argentinieni trăiesc în sărăcie