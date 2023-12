Popescu a explicat ce urmează pentru Republica Moldova după decizia CE

19:30

Moscova este gata să "coopereze în continuare" cu Parisul.Președintele rus Vladimir Putin a făcut această afirmație în cadrul conferinței sale anuale de presă, răspunzînd la o întrebare a unui corespondent al postului francez de televiziune TF1. "Am avut relații destul de bune, amabile, de lucru. Eu, după cum știți, am fost în Franța, domnul Macron a fost în Rusia. Am avut întotdeauna