VIDEO Deschiderea negocierilor de aderare a Moldovei la UE, „Linia Directă” a lui Putin, victoria unui soldat gay în instanță

Promoția «GO Smart, GO Fun, GO Dubai» de la Moldindconbank și Mastercard a ajuns la un final logic, desemnând câștigătorul premiului mare — o vacanță în Dubai! Într-un sejur de neuitat împreună cu părinții și fratele său va pleca Alexandrina Corovițchi. Tânăra clientă a Moldindconbank și-a deschis în acest an cardul Mastercard GO și îl utilizează activ pentru plățile de zi cu zi. Igor Stratan, directorul Departamentului rețea și canale alternative, Moldindconbank: «În acest an, am organizat o promoție specială, destinată educatiei financiare a copiilor și adolescenților, […]