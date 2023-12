Alexandr Petkov a primit în audiență locuitorii municipiului Bălți

17:40

Comisia de concurs anunță lista persoanelor admise la proba scrisă pentru ocuparea funcților publicevacante, după cum urmează: nr. d/o Numele, prenumele Specialist principal Direcția proprietate municipală și relații funiciare (1 funcție permanentă) 1. Dionis MIHAI nr. d/o Numele, prenumele Specialist principal Direcția prognozare și administrare a veniturilor în cadrul DGFE (1 funcție permanentă)... Read More →