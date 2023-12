În compania Moșilor Crăciuni și a animatorilor, echipa lui Ilan Șor a inaugurat un parc în satul Răspopeni, raionul Șoldănești

09:00

Nici un partid de pe dreapta eșichierului nu trebuie admis la putere, fie ea și locală, pentru ca aceste partide să nu aibă posibilitatea de a crește, ca ulterior să pretindă la a deveni alternativă pentru PAS, constată Natalia Morari în cadrul podcastul Morari.live Își împart puterea așa cum pot și-i duce capul. Vorbim despre […] The post Natalia Morari: Am ajuns să o trăim și pe asta – oamenii Maiei fac alianței cu oamenii lui Putin appeared first on Omniapres.