(FOTO) Guvernul a lansat, și-n acest an, campania „Biblioteca de sub brad”

Guvernul a lansat, și-n acest an, campania „Biblioteca de sub brad”, informează TRIBUNA. Astfel, în perioada 11-17 decembrie, ușile Guvernului sunt deschise pentru cei care vor să se alăture campaniei. Echipa de la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova a fost prima care a adăpostit povești sub bradul generozității, fiind urmată de echipele de la Ministerul Educației […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Tribuna