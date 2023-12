Președinta Parlamentului European: „Ucrainei trebuie să i se ofere suportul pe care îl merită, la fel ca și Moldovei”

11:00

Munca de zi cu zi a antreprenorilor, viziunea lor și mai ales performanța în business sprijină o economie puternică. Victoriabank are unul dintre cele mai diversificate ecosisteme de susținere a IMM-urilor din Republica Moldova. Prin abordare, echipă și servicii integrate de banking, am creat un mediu propice pentru impulsionarea afacerilor. Suntem partenerul companiilor în drumul spre succes, iar rezultatele înregistrate în 10 luni din 2023 confirmă angajamentul asumat în acest sens: numărul clienților […]