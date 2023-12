Moldova este atractivă pentru investitorii străini, în ciuda războiului de la hotar. Autoritățile promit facilități

11:30

Astăzi, Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE) a anunțat că prețul la benzină a atins un nou minim absolut pentru anul curent, coborând sub 23 de lei/litru, iar motorina scade sub pragul psihologic de 21 de lei/litru. Această scădere surprinzătoare contrazice prognozele pesimiste emise anterior de experții agențiilor internaționale, care anticipau o creștere a