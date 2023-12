Lideri europeni, despre rolul comerțului electronic în dezvoltarea piețelor de desfacere

11:20

Prețul la benzină înregistrează un nou minim absolut pentru acest an, iar motorina scade sub 21 de lei, anunță Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). „În pofida prognozelor anterioare pesimiste emise de către experții agențiilor internaționale specializate în piețele de petrol, care prevesteau o creștere a prețurilor către a …