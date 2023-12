Dronă prăbușită în România, în timpul atacului rusesc asupra Odesei. Crater de 1,5 metri adâncime

11:00

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, participă la conferința internațională „Reconstrucția Ucrainei și rolul strategic al României". Reuniunea are loc în perioada 13-14 decembrie, în orașul românesc Sinaia. Igor Grosu și omologul său român, Nicolae Ciucă, vor fi speakerii principali ai reuniunii. Potrivit unui comunicat emis de Parlamentul de la Chișinău, timp de două zile, în cadrul […]