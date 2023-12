Iohannis despre Consiliul UE „Dacă nu există un accept pentru Ucraina, este puțin probabil să existe pentru Moldova – Vom sta până seara târziu în încercarea de a găsi un compromis”

12:30

Aproape 2 miliarde de lei datorii pe care le are Termoelectrica, față de furnizori, Energocom și Moldovagaz spune directorul întreprinderii, Iurie Razlovan, care a cerut creditorilor reeșalonarea lor. Chiar și așa, Termoelectrica a solicitat ANRE micșorarea tarifelor actuale la energia termică și energia electrică livrate de către companie consumatorilor din Chișinău. Anunțul a fost făcut ...