Începe summitul UE de la care Moldova așteaptă începerea negocierilor de aderare

„Noi nu ne putem permite luxul să creștem cu 3-5% anual”, afirmă ministrul în podcastul video „Pe Agendă”, de la Europa Liberă, spunând că vede „primele semne de recuperare”. „Luxul” de a fi săraci „Ultimele cifre pe care le am sunt din septembrie. Statistic, exporturile sunt plus 9% față de aceeași perioadă anului trecut, industria - plus 1,5%, agricultura - plus 20%, inflația în octombrie deja a coborât la 6,3%”, argumentează ministrul, însă nuanțează că economia „va putea respira ușurat” numa...