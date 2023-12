Maia Sandu, despre nemulțumirea fermierilor: Nu este o soluție să așteptăm statul să ne compenseze pierderile an de an

Președinta țării, Maia Sandu, recunoaște că există probleme reale în agricultură și înțelege nemulțumirea agricultorilor. Totuși, șefa statului subliniază că agricultorii nu trebuie să aștepte ca statul să compenseze pierderile din agricultură an de an. În cadrul emisiunii „Puncte de Reflecție" de la Vocea Basarabiei Maia Sandu a accentuat că pentru a avea rezultate frumoase

