Mourinho și AS Roma, cu gândul doar la victorie

10:30

Anual, circa 200 de familii din 37 de sate din Republica Moldova beneficiază de sprijinul multidimensional al echipei The Moldova Project. Prezentul proiect susține familiile vulnerabile din diverse localități, prin identificarea soluțiilor pe termen lung la problemele cu care se confruntă aceștia, astfel încât să-și poată construi o viață mai sigură și independentă. Cum se desfășoară campania în acest an, ne spune Marina Afanas, specialist comunicare A.O. The Moldova Project și Nicolae Smîntînă, coordonator de proiecte.