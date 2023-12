BREAKING: Camera Reprezentanţilor a votat pentru deschiderea unei proceduri de destituire a preşedintelui Joe Biden

12:20

Natalia Morari amintește că această declarația a lui Recean a fost făcută la două zile după ce Șeful Delegației Uniunii Europene într-un final le-a dat din deget guvernanților noștri cu privire la închiderea acestor posturi TV. Dle Ambasador al Uniunii Europene, noi, cetățenii acestei țări, știam că părerea noastră nu contează pentru cei din PAS, […] The post Natalia Morari: Guvernarea spune că ar fi un păcat biblic dacă cele 12 televiziuni, închise în ultimul an, vor fi redeschise appeared first on Omniapres.