MINISTERELE FINANŢELOR DIN MOLDOVA ŞI CEHIA ÎŞI VOR INTENSIFA COOPERAREA
Infotag, 13 decembrie 2023 23:30
MINISTERELE FINANŢELOR DIN MOLDOVA ŞI CEHIA ÎŞI VOR INTENSIFA COOPERAREA
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Biatloniștii moldoveni au debutat la Cupa Mondială în echipament nou, ornamentat în culori naționale # Infotag
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PREŞEDINTA MOLDOVEI CONTEAZĂ PE SPRIJINUL SUEDIEI ÎN REALIZAREA REFORMELOR
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FOSTUL PRIM-MINISTRU CONSIDERĂ CĂ CONSILIUL EUROPEAN NU VA PUTEA LUA ÎN DECEMBRIE O DECIZIE PRIVIND ÎNCEPEREA NEGOCIERILOR CU MOLDOVA ȘI UCRAINA # Infotag
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BANCA NAȚIONALĂ A DESFĂŞURAT ÎN PREMIERĂ „SĂPTĂMÂNA CARIEREI LA BNM”
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OAMENII LEGII AU CONFISCAT LA NORDUL MOLDOVEI ALCOOL ȘI ȚIGĂRI ÎN VALOARE DE 1,250 MILIOANE LEI FĂRĂ DOCUMENTE DE PROVENIENŢĂ # Infotag
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14:00
ASOCIAȚIA PROMO-LEX A LANSAT O PETIȚIE ONLINE PENTRU ELIBERAREA LUI VICTOR PLEŞCANOV DIN ÎNCHISOAREA DIN TRANSNISTRIA # Infotag
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ÎN NOIEMBRIE, INFLAȚIA ÎN MOLDOVA A FOST DE 0,18% - BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
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PRESA ROMÂNĂ A PUBLICAT UN PROIECT DE DECLARAȚIE A CONSILIULUI EUROPEAN, CARE CONȚINE O DECIZIE DE ÎNCEPERE A NEGOCIERIELOR CU MOLDOVA ȘI UCRAINA PRIVIND ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANĂ # Infotag
PRESA ROMÂNĂ A PUBLICAT UN PROIECT DE DECLARAȚIE A CONSILIULUI EUROPEAN, CARE CONȚINE O DECIZIE DE ÎNCEPERE A NEGOCIERIELOR CU MOLDOVA ȘI UCRAINA PRIVIND ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANĂ
14:00
PRIM-MINISTRUL DORIN RECAN CONSIDERĂ CĂ TREBUIE ÎNCETATĂ CONVERSAȚIA GEOPOLITICĂ ȘI REALIZATĂ INTEGRAREA EUROPEANĂ # Infotag
PRIM-MINISTRUL DORIN RECAN CONSIDERĂ CĂ TREBUIE ÎNCETATĂ CONVERSAȚIA GEOPOLITICĂ ȘI REALIZATĂ INTEGRAREA EUROPEANĂ
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Ucraina Biden îl invită pe Zelenski la Casa Albă
8 decembrie 2023
17:00
CNA A ARESTAT ÎN 11 LUNI ACTIVE ALE FIGURANŢILOR DIN DOSARE PENALE ÎN VALOARE DE 1,8 MILIARDE LEI # Infotag
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ECONOMIST: INDUSTRIA TURISTICĂ A MOLDOVEI ŞI-A REVENIT DUPĂ CRIZA PANDEMICĂ
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REZERVELE VALUTARE ALE BĂNCII NAȚIONALE AU CRESCUT CU 79,38 MILIOANE USD ÎN NOIEMBRIE, AJUNGÂND LA UN NOU RECORD # Infotag
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INSPIRĂM. MAIB A ÎMPĂRTĂȘIT EXPERIENȚA TRANSFORMĂRII AGILE ÎN CADRUL PRIMULUI MEET-UP „MAIB AGILE ROCKS” # Infotag
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13:30
PRIM-MINISTRUL MOLDOVEI: UN CRITERIU CHEIE ÎN REGLEMENTAREA PROBLEMEI TRANSNISTRENE ESTE DEMILITARIZAREA REGIUNII # Infotag
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13:30
POSTURILE TV ÎNCHISE PE PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ NU VOR REVENI ÎN EMISIE DUPĂ RIDICAREA REGIMULUI - PRIM-MINISTRUL # Infotag
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13:30
PRIM-MINISTRUL DORIN RECEAN ESTE SIGUR CĂ DECIZIA DE ÎNCEPERE A NEGOCIERILOR PRIVIND ADERAREA MOLDOVEI LA UE VA FI LUATĂ, DACĂ NU ÎN DECEMBRIE, ATUNCI ÎN MARTIE # Infotag
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7 decembrie 2023
18:00
GUVERNUL JAPONIEI I-A OFERIT MOLDOVEI MEDICAMENTE ÎMPOTRIVA TUBERCULOZEI ÎN VALOARE DE 330 MII USD # Infotag
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A AVUT LOC ȘEDINȚA DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIȘINĂU
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BNM A DESFĂŞURAT O CONFERINȚĂ PE TEMA DEZVOLTĂRII SISTEMULUI DE PLĂŢI ÎN ERA TEHNOLOGIILOR DIGITALE # Infotag
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SUA VA CONTINUA SĂ SUSȚINĂ MOLDOVA PENTRU ASIGURAREA SECURITĂŢII ENERGETICE A ȚĂRII
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BLOCUL COMUNIȘTILOR ȘI SOCIALIȘTILOR ÎI ÎNDEAMNĂ PE PRIMARII ALEȘI „SĂ NU PARTICIPE LA SPECTACOLUL PROPAGANDISTIC AL LUI SANDU” # Infotag
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TONUL VOCII BRANDULUI MAIB ÎN COMUNICAREA CU CLIENȚII
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(VIDEO) SERGHEI ZARAFA: TEPLOFF - EXPLORÂND REUȘITA ÎN SISTEMELE DE ÎNCĂLZIRE
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Congresul SUA refuză adoptarea unui pachet financiar masiv pentru Ucraina şi Israel
6 decembrie 2023
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ÎN MOLDOVA ÎNCEP ZILELE CULTURII AZERBAIDJANULUI
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725 DIN 895 DE PRIMARI ALEŞI ŞI-AU CONFIRMAT PARTICIPAREA LA FORUMUL PRIMARILOR DIN 9 DECEMBRIE # Infotag
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STUDENŢII DE LA FACULTĂŢILE DE PEDAGOGIE VOR PRIMI BURSE MAJORATE DIN NOIEMBRIE
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ASOCIAȚIA BĂNCILOR ȘI-A EXPRIMAT DORINȚA DE A-I SPRIJINI PE FERMIERI ÎN ACESTE VREMURI GRELE # Infotag
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5 decembrie 2023
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(VIDEO) FINCOMBANK SUSȚINE ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII
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UN CETĂȚEAN AL MOLDOVEI A ÎNCERCAT SĂ INTRODUCĂ ILEGAL ÎN ŢARĂ UN LINGOU DE AUR ȘI PESTE 100 DE MONEDE # Infotag
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UNIUNEA EUROPEANĂ VA CONTINUA SĂ SPRIJINE MOLDOVA ÎN GUVERNAREA EFICIENTĂ ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI # Infotag
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PETRU ROTARU: MINISTERUL FINANȚELOR VA SPRIJINI ÎNTOTDEAUNA AUTORITĂȚILE LOCALE
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THE BANKER A DESEMNAT MAIB „CEA MAI BUNĂ BANCĂ A ANULUI” ÎN MOLDOVA PENTRU AL CINCILEA AN CONSECUTIV # Infotag
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1 decembrie 2023
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AGENȚIA DE PRESĂ „INFOTAG” ÎMPLINEŞTE 30 DE ANI!
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ARCADIE BOLD: FLUXMEȘTER - DE LA UN ATELIER LOCAL LA UN PRODUCĂTOR INTERNAȚIONAL
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PREȘEDINTELE RADEI SUPREME A UCRAINEI A DECLARAT CĂ UCRAINA ȘI REPUBLICA MOLDOVA ŞI-AU FĂCUT ALEGEREA ÎN FAVOAREA UNIUNII EUROPENE # Infotag
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30 noiembrie 2023
15:30
EXPERȚI RUŞI AMENINȚĂ MOLDOVA CU SANCȚIUNI DE RĂSPUNS
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INVESTIȚIILE ÎN ACTIVE IMOBILIZATE AU SCĂZUT ÎN MOLDOVA CU 2,1%
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