(doc) Tesla, obligată să anunțe un recall major pentru toate mașinile vândute în SUA din 2012 până în prezent

11:50

După o colaborare similară cu Lamborghini, Ducati și Bentley sunt mândri să anunțe împreună o nouă motocicletă, în ediție limitată, care celebrează cele mai bune tradiții a ambelor mărci emblematice: Ducati Diavel for Bentley. În total vor fi produse într-o serie numerotată 500 de exemplare, iar alte 50 „Ducati Diavel for Bentley Mulliner” vor fi […] Articolul (video) Ducati Diavel for Bentley – 550 de motociclete frumoase, inspirate de cel mai puternic autoturism al mărcii apare prima dată în Autoblog.md.