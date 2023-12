Noi investiții europene pentru reabilitarea a 128 km de cale ferată din R. Moldova

12:40

Luptătorul de taekwondo Dragoș Marinescu a cucerit medalia de argint la Campionatul European Under 21, care s-a desfășurat la București. În finala categoriei de greutate +87 kg, elevul Liliei Procopciuc a fost învins de grecul Sotirios Michopoulos. Dragoș Marinescu a repurtat victorii în fața grecului Petros Bouklas, turcului Aziz Saglam …