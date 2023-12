Continuarea unei serii de concerte exclusive cu păsări vii cântătoare „O Sole Mio”

17:00

Luptătorul de taekwondo Dragoș Marinescu a cucerit medalia de argint la Campionatul European Under 21, care s-a desfășurat la București. Informația a fost confirmată pe 11 decembrie de Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova. Dragoș Marinescu a concurat la campionat în categoria de greutate +87 kg. Sportivul moldovean a repurtat victorii în fața […]