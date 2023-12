Corespondență// Stadiul curse pentru șefia NATO: trei politicieni din trei țări mici

09:00

În data de 12 decembrie 1915 s-a născut „vocea secolului XX” – Frank Sinatra.Astăzi bifăm 108 ani de la nașterea cântărețului, actorului, producătorului, compozitorului și regizorului american, considerat unul dintre cei mai buni cântăreți ai tuturor timpurilor, lăsând posterității nu mai puțin de 1400 de înregistrări muzicale și 60 de roluri în film.Frank Sinatra este artistul cu cele mai multe albume muzicale de top 10 Billboard și artistul cu cea mai lungă prezență în Billboard 200 – 62 de ani. El a adunat 21 de discuri de aur, de platină și multi-platină, iar în urma sa au rămas melodii memorabile precum „My way”, „Over the rainbow”, „That’s life”, „Strangers in the night” etc.Destinul artistic al acestui simbol al culturii americane, îl descoperiți în articolul respectiv.