video | Atac masiv al rușilor asupra Kievului, rachetele au lovit un bloc și un spital de pediatrie. Zeci de oameni au fost răniți

15:10

CUB constată că bugetul anului 2024 este un buget de avarie și de subzistență, cu accent sporit pe cheltuielil sociale și o creștere mediocră, sub nivelul recuperării necesare. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Bugetul pe anul 2024 ilustrează cu prisosință ratări majore de resurse externe pentru dezvoltarea economică a țării, însemnând mai puține proiecte investiționale … The post CUB cere crearea unui fond național pentru dezvoltare first appeared on ZUGO. Articolul CUB cere crearea unui fond național pentru dezvoltare apare prima dată în ZUGO.