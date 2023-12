Ucraina // Zeci de răniţi într-un atac rusesc asupra Kievului

23:00

Autoritățile de la Chișinău speră că decizia Consiliului Europei privind inițierea negocierilor de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană va fi una pozitivă. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, la emisiunea Punctul pe AZi de la TVR Moldova. „Evident că suntem optimiști în cazul nostru și în cazul Ucrainei, împreună am mers în această cale, am primit statutul de țară candidată. Am avut doi ani de muncă intensă, aprecierile care au venit cel puțin în raport cu R...