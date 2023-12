Ungaria a adoptat o lege care sancţionează finanţarea externă prin ONG a campaniilor electorale

15:30

Ofițerii Centrului Național Anticorupție în comun cu procurorii Procuraturii mun. Chișinău au efectuat percheziții în biroul de serviciu al unui avocat, cercetat pentru trafic de influență. Potrivit materialelor cauzei, avocatul susținând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul instituțiilor statului ar fi cerut 3000 de euro de la doi condamnați pentru a-i ajuta să […]