Klaus Iohannis, discuție telefonică cu Maia Sandu: „România susține ferm deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană a R. Moldova”

Agricultorii au anunţat că îşi suspendă protestul în Piaţa Marii Adunări Naţionale. Declarația a fost făcută de președintele Asociației „Forța Fermierilor", Alexandru Slusari. „Propunem să suspendăm protestul nostru, să nu-l oprim, să nu-l sistăm, dar să aplicăm alte forme de protest." Totodată, acesta a mulțumit agricultorilor veniți la protest.