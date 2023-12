Medicii refuză fuzionarea celor două spitale de boli infecțioase – Peste 200 de angajați au protestat în fața Guvernului – Ei au expediat o sesizare autorităților

10:20

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană. Membrii Comisiei au trecut în revistă progresele înregistrate în realizarea recomandărilor Comisiei Europene, reflectate în raportul instituției din 8 noiembrie Participanții la ședința au aprobat un Plan pentru limitarea influenței excesive a intereselor private asupra vieții economice, politice și publice (Plan de ... În ajunul summitului crucial al Consiliului European, Președintele Sandu a convocat ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană – Ce s-a discutat