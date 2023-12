Dosarul în care Plahotniuc este cercetat penal ar putea fi conexat cu dosarul „Frauda Bancară”

15:50

„Anatomy of a Fall” - desemnat cel mai bun film european. Va mai fi proiectat de două ori la Chișinău Filmul „Anatomy of a Fall”, care a luat premiul Palme d’Or la ediția din acest an de la Cannes și a deschis Luna Filmului European la Chișinău pe 3 noiembrie, a câștigat cele mai multe premii și la European Film Awards, organizată de Academia Europeană de Film. Justine Triet a câștigat premiile „Cea mai bună regizoare” și „Cel mai bun scenariu” (ultimul, în pereche cu scenaristul Arthur Harari),...