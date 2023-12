Cu câteva zile înainte de decizia Consiliului European, Iohannis dă asigurări că România susține ferm declanșarea negocierilor de aderare la UE cu Moldova

13:20

Începând cu anul 2025, Moldova va trece la un nou Program Individual de Parteneriatului cu NATO (Individually Tailored Partnership Programme — ITPP). Măsura are de-a face cu reformarea parteneriatelor NATO cu țările terțe. Până atunci, Moldova va prelungi cu un an Planul Individual de Acțiuni al Parteneriatului (Individual partnership action plan — IPAP) Republica Moldova – NATO – […]