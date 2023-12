„Jos mâinile de pe spitalul Toma Ciorbă”: Medicii de la instituţie au venit cu protest la uşa Guvernului

11:30

Uniunea Europeană este pe cale să acorde statelor membre puterea de a opri importurile de gaze din Rusia şi Belarus, relatează vineri Reuters citând Financial Times (FT). Orice stat membru va putea să blocheze companiile din Rusia şi Belarus să obţină spaţiu în gazoductele şi în terminalele lor de gaz natural lichefiat, a relatat FT […] The post UE va da statelor membre autoritatea de a opri tranzitul şi importul de gaze ruseşti appeared first on Omniapres.