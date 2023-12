Un diplomat rus expulzat de la Bruxelles va monitoriza alegerile din Serbia

10:10

Am citit prima frază din Bucurie, de Manuel Vilas (n. 1962), Pandora M, 2023 – „Tot ce am iubit şi am pierdut, tot ce am iubit foarte mult şi am iubit fără să ştim că într-o zi ne va fi răpit, tot ceea ce odată pierdut nu ne-a distrus, chiar dacă a insistat cu asupra de măsură şi a încercat să ne facă praf cu cruzime şi stăruinţă, sfârşeşte, mai devreme sau mai târziu, prin a fi transformat în bucurie” –, şi mi s-a tăiat răsuflarea; dacă o carte începe pe o notă atât de înaltă, pe ce culmi mă va...