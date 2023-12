10:10

Xenia Morari, elevă a clasei a X-a din satul Popencu, raionul Rîbnița, a fost distinsă cu marele premiu la concursul patriotic rusesc „Lumea nouă este treaba tinerilor". Tânăra a fost premiată pentru eseul intitulat „Rus este cel care iubește și slujește Rusiei". Informațiile au fost raportate de așa-numitul „Minister al Educației" din regiunea transnistreană. Potrivit […]