FOTO Interpreta Sofia Rotaru rămâne fără hotelul din Ialta. Autoproclamatele autorități din Crimeea au decis să-l „naționalizeze”

Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a avut o scurtă discuție cu premierul ungar Victor Orban, pe 10 decembrie, în timpul ceremoniei de învestire președintelui ales al Argentinei. Întâlnirea celor doi lideri a fost surprinsă în emisia live, difuzată pe canalul YouTube al Senatului argentinian. Potrivit Evropeiskaya Pravda, Zelenski și Orban au vorbit în loja pentru oaspeți din