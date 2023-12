Primarul Tatiana Cociu a făcut totalurile – operațiunea „Curtea” din Orhei este pe ultima sută de metri

11:10

Şeful companiei naţionale de gaze din Republica Moldova, Moldovagaz, deţinută în proporţie de 50 la sută de Gazprom, a propus să preia transportul livrărilor gigantului rus care trec prin Ucraina, dacă Kievul decide să nu reînnoiască un contract de tranzit ce expiră anul viitor, relatează Reuters. Vadim Ceban a declarat joi, într-un interviu la televiziunea