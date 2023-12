DOC Curtea de Apel anulează decizia CSE prin care „Șansa” lui Șor a fost scoasă din alegerile locale

17:40

Anul trecut, clădirea Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova a fost fără luminițe de Crăciun. Anul acesta, edificiul și-a aprins luminile. Așa și în cazul reședinței ambasadorului. Cel puțin aceasta susține Janis Mazeiks, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova. Potrivit diplomatului, în 2022, Moldova s-a confruntat cu o criză energetică iar anul acesta „și-a consolidat […]