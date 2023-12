Premierul Marcel Ciolacu: Guvernul României va continua să susțină puternic parcursul european al Republicii Moldova

09:30

New Strategy Center organizează miercuri şi joi, la Sinaia, România, conferinţa internaţională "The Reconstruction of Ukraine and the Strategic Role of Romania", în vederea dezbaterii multiplelor aspecte referitoare la procesul de reconstrucţie a Ucrainei şi evidenţierea rolului strategic pe care România trebuie să-l joace în acest context, relateazăă Agerpres.