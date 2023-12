„Grupările criminale” vor putea fi excluse din alegeri fără Comisia pentru Situații Excepționale. PAS pregătește modificarea Codului Electoral

16:00

Republica Moldova a obținut trei medalii, una de argint și două de bronz, la Olimpiada internațională de științe pentru juniori care s-a desfășurat la Bangkok. Anunțul a fost făcut pe 10 decembrie de Ministerul Educației și Cercetării. Ministerul a declarat că țara noastră a obținut o medalie de argint și două medalii de bronz în cadrul Olimpiadei