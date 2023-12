Horoscop 12 decembrie – FECIOARĂ – o să vi se facă o surpriză plăcută

08:30

Vlad Bilețchi susține că i-ar fi interesant să vadă o dezbatere publică între Maia Sandu și Natalia Morari. ”Eu cred că o asemenea dezbatere nu doar că are dreptul, dar ea trebuie să aibă loc”, declară Bilețchi. Natalia Morari declară că o asemenea dezbatere nu va avea loc. ”Sunt gata să pariez că Maia Sandu […] The post VIDEO: Va fi organizată o dezbatere publică între Maia Sandu și Natalia Morari? appeared first on Omniapres.