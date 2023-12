Siegfred Mureșan despre reuniunea Consiliului European – Până joi, Ungaria va da aviz favorabil RM și Ucrainei – Amânarea deciziei nu va fi o catastrofă, dar nu ar fi o veste bună

11:20

Fiecare al doilea adolescent din Republica Moldova este analfabet funcțional, or asta înseamnă că nu înțelege ce citește și nu poate rezolva probleme complicate la matematică. Sunt rezultatele evalurării internaționale PISA în ceea ce privește competențele elevilor, care plasează țara noastră sub media țărilor dezvoltate. În același timp, potrivit Ministerului Educației, se atestă un decalaj ... Studiu: Moldova sub media țărilor dezvoltate privind competența elevilor – Fiecare al doilea adolescent, din țara noastră, este analfabet funcțional