VIDEO Amalgamarea satelor din Moldova, Mitropolia Moldovei acuză încă șase clerici de „nesupunere” și amenințările pe Telegram

Profesoara din Chișinău care a fost înregistrată cum insultă un elev numindu-l, printre altele, „rahat" nu trebuie să se regăsească în sistemul de învățământ. Declarația a fost făcută de ministrul Educației Dan Perciun în cadrul ediției din 8 decembrie a emisiunii online „Internetu' Grăiește". Totuși, Perciun a declarat că Ministerul Educației nu poate să o […]