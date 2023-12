Achitarea cu cardul va fi disponibilă în 75 de troleibuze din capitală. Rutele vizate

12:10

Reprezentanții autorităților centrale și cei ai administrațiilor publice locale nu trebuie să fie uniți de aceiași ideologie politică, însă trebuie să se ghideze după niște valori umane de bază: să nu furi, să nu minți și să nu lucrezi împotriva țării tale. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu la Forumul primarilor, care are […]