(foto) Până aici a fost să fie! Celebrul Chrysler 300C pleacă în istorie

Bugatti Type 57 SC Atlantic, o capodoperă atemporală creată de Jean Bugatti și veche de aproape 90 de ani, a captat de multă vreme imaginația esteților și pasionaților de automobile și este încă considerat cel mai valoros și exclusivist automobil din lume. Multe dintre caracteristicile sale de design, inclusiv aripile cu șuruburi care se întind