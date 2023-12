Guvernul revizuiește propria decizie și reduce numărul de angajați ai Centrului pentru Combaterea Dezinformării – Resursele bugetare sunt limitate

11:10

Protestul producătorilor de cereale care și-au adus tractoarele în PMAN ar mai putea dura. Asta deoarece guvernanții nu par să cedeze și să dea curs tuturor solicitărilor acestora. Deputatul PAS, Radu Marian, spune că fermierii ar trebui să înțeleagă că bugetul nu este „sac fără fund”, iar ca să le satisfacă doleanțele, autoritățile ar trebui ... Radu Marian către fermieri: „Bugetul nu este un sac fără fund, nu putem la nesfârșit să compensăm pierderi” – Forța Fermierilor: „Multă manipulare și minciună” The post Radu Marian către fermieri: „Bugetul nu este un sac fără fund, nu putem la nesfârșit să compensăm pierderi” – Forța Fermierilor: „Multă manipulare și minciună” appeared first on Politik.