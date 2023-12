Germania oferă Moldovei un grant de 14,8 milioane de euro pentru a susține formarea profesională a tinerilor și eficiența energetică

15:30

Valentin Josan, un tânăr din Republica Moldova, a devenit unul dintre studenții celei de-a noua promoții de bursieri Schwarzman Scholars. Noi am discutat cu primul moldovean care primește bursa respectivă și am aflat de ce îl pasionează geopolitica, cum a fost precesul de înscriere la program și ce așteptări are de la China.