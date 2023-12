O elevă din regiunea transnistreană, premiată de Moscova pentru „patriotism”. Eseul său a fost publicat în revista Ministerului rus al Apărării

12:00

Prețurile de comercializare cu amănuntul a carburanților în Republica Moldova continuă să scadă. Pe parcursul săptămânii curente prețul la benzină a scăzut cu încă 0,41 lei/litru, iar la motorină cu 0,39 lei/litru. Informațiile au fost confirmate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), într-un comunicat din 8 decembrie. Potrivit ANRE, micșorările au loc pe […] The post Vești bune pentru șoferi. Prețul benzinei se apropie de nivelul minim din acest an appeared first on NewsMaker.