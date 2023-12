ULTIMA ORĂ! Colectivul Spitalului ”Toma Ciorbă” își asumă dreptul să declare grevă generală

15:20

Primăria municipiului Orhei, cu sprijinul necondiționat al primarului de onoare al orașului, politicianul și filantropul Ilan Șor, muncește intens la un amplu proiect de renovare a fațadelor blocurilor de locuințe multietajate din oraș. Proiectul are drept scop păstrarea specificului arhitectural al orașului, care reprezintă o moștenire culturală valoroasă pentru toți locuitorii. Primarul ales al municipiului […]