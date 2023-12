video | Italia: Cel puţin 17 răniţi în urma unei coliziuni între două trenuri

12:20

În 2023, industria tehnologiilor informaționale (IT) a devenit cea mai mare ramură de export a economiei moldovenești, asigurând aproape ¼ din exporturile de servicii. În acest an, cifra de afaceri a domeniului IT va atinge 13,2 miliarde de lei, dintre care 85% sunt destinate exporturilor. „În timp ce exportul de bunuri înregistrează în acest an …