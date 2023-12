Tânărul din Ialoveni care a dispărut săptămâna trecută ar fi fost găsit mort în extravilanul din satul Bardar. Precizările IGP

11:40

Cetățenii care-și perfectează buletine de identitate la centrele multifuncționale ale ASP, le pot primi direct la domiciliu, informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării pe 8 decembrie. Tot ce trebuie să faceți este ca atunci când depuneți cererea de perfectare a documentului, să solicitați serviciul de livrare la domiciliu. Serviciul este valabil și pentru persoanele aflate […] The post Buletinele nou perfectate pot fi livrate direct la domiciliu. Inclusiv în alte țări appeared first on NewsMaker.