Horoscop 11 decembrie – BERBEC – se pare că o să recuperați niște bani

14:50

Noile promisiuni occidentale de ajutoare pentru Ucraina sunt la cel mai scăzut nivel de la începutul invaziei ruse, arată joi Institutul Kiel, citat de AFP. Instituţia de cercetare din Germania, care a luat în calcul ajutoarele militare, financiare şi umanitare promise şi livrate Ucrainei, constată că sprijinul Occidentului a scăzut, în contextul dezacordurilor politice din […] The post Noile promisiuni occidentale de ajutoare pentru Ucraina sunt la cel mai scăzut nivel de la începutul războiului appeared first on Omniapres.