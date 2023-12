09:10

România vede un dezgheț între Viena și București în privința Schengen. De când Austria a împiedicat în mod complet neașteptat aderarea României și Bulgariei la Schengen, oamenii de la București sunt furioși. Acum există semne că Viena ar putea ceda, notează Der Standard. La București există slabe speranțe că Austria ar putea renunța la veto-ul