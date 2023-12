Rusia: tatăl elevei, care a ucis o colegă și a rănit alți 4 școlari după care s-a sinucis, plasat în arest

09:40

Noaptea trecută, un canal de Telegram a distribuit mesaje cu amenințări în adresa mai multor instituții de învățământ din Chișinău. Unele mesaje erau însoțite de imagini cu arme. Polițiștii susțin că s-au autosesizat. Oamenii legii au îndemnat părinții și copiii să-și păstreze calmul, menționând că acțiunea are ca scop crearea panicii în societate.